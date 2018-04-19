"ПСЖ" начал сотрудничество с составом по Dota 2 китайской организации LGD

Французский футбольный клуб "ПСЖ" сообщил о начале сотрудничества с китайской киберспортивной организацией LGD Gaming. Пресс-конференция состоялась сегодня в Шанхае. Теперь состав по Dota 2 будет называться PSG.LGD.

- Азия является стратегическим регионом для PSG, а киберспорт – его неотъемлемая часть, – сказано в официальном обращении киберспортивного подразделения футбольного клуба. – Мы очень рады вновь быть первооткрывателями, став первым крупным европейским футбольным клубом, который инвестировал в китайскую сцену Dota 2."

Напомним, ранее французский клуб имел состав по League of Legends, но был вынужден закрыть его из-за невыгодной экономической модели. Такж у "ПСЖ" есть игрок по FIFA.