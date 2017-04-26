Представлены хайлайты последнего дня группового этапа The Kiev Major

Канал hOlyhexOr опубликовал видео с самыми яркими командными драками второго тура группового этапа The Kiev Major. В подборке собраны лучшие моменты матча российской Virtus.pro и филиппинской TNC Pro Team, Thunderbirds украинца "Resolut1on", американской Evil Geniuses и многих других.

Групповой этап первого "мэйджора" в СНГ прошел 24 и 25 апреля в Киеве. По итогам трех матчей первую строчку разделили Virtus.pro и европейской Team Secret. Стадия плей-офф пройдет с 27 по 30 апреля на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона долларов.