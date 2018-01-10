Первый российский "мэйджор" стартует в конце апреля

Организаторы EPICENTER по Dota 2 рассказали о следующем турнире, который с этого года получил статус Major. LAN-финал первенства пройдет с 27 апреля по 6 мая в Москве. Решающие встречи "Эпицентра", как и в прошлом году, примет "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд первого российского "мэйджора" составит миллион долларов. Команды также разыграют 1,5 тысячи очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

На финальном этапе в Москве выступят 12 команд. Квалификации пройдут в СНГ, Европе, Северной Америке, Китае, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Обладателями двух первых прямых приглашений стали Virtus.pro и Team Liquid. Последняя является победителем двух прошлых турниров EPICENTER.