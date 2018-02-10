OG выступит на "мэйджоре" в Шанхае

По результатам европейской квалификации на DAC 2018 в финальную часть турнира пробилась OG. В решающем поединке интернациональный коллектив нанес поражение шведской The Final Tribe со счетом 2:0. Всего в отборе принимали участие восемь коллективов.

Финальная часть соревнования пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Из 16 участников турнира шесть, включая Virtus.pro, приглашены напрямую, а остальные десять определяются через региональные отборочные. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Ранее участниками DAC 2018 стали Invictus Gaming, Newbee, Team Liquid, Vici Gaming, Virtus.pro, Team Secret, LGD Gaming, Keen Gaming, Mineski, Evil Geniuses, OpTic Gaming и TNC Pro Team.