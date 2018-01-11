Объявлен формат ESL One Genting 2018, где выступят Virtus.pro и Na’ Vi

Организаторы ESL One Genting 2018 объявили формат проведения турнира, который пройдет с 23 по 28 января в Малайзии. 16 участников турнира будут разделены на две группы, из которых в плей-офф попадут по три команды. На групповом этапе будет использоваться система double-elimination, в плей-офф – single-elimination.

Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов, кроме того участники разыграют 400 очков DPC.

Участники ESL One Genting 2018: Virtus.pro, Evil Geniuses, PENTA Sports, compLexity Gaming, Team Liquid, Team Secret, Planet Dog, SG e-sports, Newbee, Vici Gaming, Natus Vincere, LGD.Forever Yuong, Mineski, Fnatic, TNC Pro Team и VGJ.Thunder.