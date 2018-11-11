Обновление Dota 2 исправило проблему с прокладкой маршрута

В ночь на 11 ноября вышло обновление Dota 2, которое устранило ошибку с построением маршрута героев. Разработчики также добавили в бэкенд ленту с информацией о Dota Pro Circuit.

Исправлена ошибка с построением маршрута героев.

Добавлена новостная лента Dota Pro Circuit в бэкенд с информацией о:

– результатах матча;

– популярном матче;

– будущих матчах;

– результатах турнира;

– переходах игроков;

– ближайших турнирах:

– текущем рейтинге DPC;

– предсказаниях и фентези-лигах.

Незначительные изменения стола для игры в Artifact.