Обновление Dota 2 исправило проблему с прокладкой маршрута

В ночь на 11 ноября вышло обновление Dota 2, которое устранило ошибку с построением маршрута героев. Разработчики также добавили в бэкенд ленту с информацией о Dota Pro Circuit.
Исправлена ошибка с построением маршрута героев.
Добавлена новостная лента Dota Pro Circuit в бэкенд с информацией о:
– результатах матча;
– популярном матче;
– будущих матчах;
– результатах турнира;
– переходах игроков;
– ближайших турнирах:
– текущем рейтинге DPC;
– предсказаниях и фентези-лигах.
Незначительные изменения стола для игры в Artifact.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/obnovlenie-dota-2-ispravilo-problemu-s-prokladkoi-marshruta
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