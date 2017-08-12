Новый бот Dota 2 победил украинца "Dendi" в матче 1 на 1

Разработчик игры Dota 2 – корпорация Valve – показала искусственный интеллект, который победил ряд профессиональных игроков ведущих коллективов. Бот переиграл Артура "Arteezy" Бабаева и Саида "Sumail" Хассана из Evil Geniuses, а также Данила "Dendi" Ишутина из Natus Vincere. Последний боролся с ботом в рамках презентации на чемпионате мира по Dota 2 – The International 2017. Игрок и искусственный интеллект встретились 1 на 1 на персонажах Shadow Fiend. Матч закончился со счетом 2:0.

Бот был разработан компанией Open AI. Он способен анализировать игру оппонента и обучаться. Как утверждают разработчики, бот отыграл больше игр, чем любой профессиональный киберспортсмен. Open AI специализируется на создании программ искусственного интеллекта в играх, в том числе шахматах на компьютере. Одним из инвесторов компании является бизнесмен Илон Маск.