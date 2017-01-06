Newbee вышла в плей-офф ESL One Genting 2017, победив российскую Virtus.Pro

Китайская команда Newbee вышла в плей-офф стартовавшего в Малайзии турнира ESL One Genting 2017. На групповом этапе коллектив нанес поражение малазийской Fnatic. (1:0) и российской Virtus.Pro (2:1). Вторую путевку в стадию игр на вылет разыграют "медведи" и победитель встречи Fnatic. – Team NP (Канада).

Напомним, в соревновании принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. В плей-офф проходят по два коллектива. Призовой фонд турнира, который продлится до 8 января, составляет 250 тысяч долларов.

Малайзия

ESL One Genting 2017

Групповой турнир

Группа А

Верхняя сетка

Второй раунд

Virtus.Pro (Россия) – Newbee (Китай) – 1:2

Virtus.Pro: Павел "9pasha" Хвастунов (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко (Украина), Роман "RAMZES666" Кушнарев (Россия), Илья "Lil" Ильюк (Украина), Алексей "Solo" Березин (Россия).

Newbee: Дэмиэн "Kphoenii" Чок (Австралия), Сюй "uuu9" Хань, Цзэн "Faith" Хунда, Ху "Kaka" Лянчжи, Сун "Sccc" Чунь (все – Китай).

Первый раунд

Virtus.Pro (Россия) – Fnatic. (Малайзия) – 1:0

Newbee (Китай) – Team NP (Канада) – 1:0