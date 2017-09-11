"Не пьет, не курит": Na`Vi побывала в гостях у новичка состава по Dota 2. Видео

Сотрудники украинской киберспортивной организации Natus Vincere побывали в гостях у новичка состава по Dota 2 – Владислава "Crystallize" Кристанека. В сюжете они рассказали о семье игрока и узнали, как она относится к киберспорту. Бабушка Кристанека сообщила, что относится к увлечению внука положительно: "Не пьет, не курит, не гуляет. Очень хороший парень, воспитанный. В школе его очень хвалили."

Напомним, "Crystallize" пополнил состав "Рожденных побеждать" в начале месяца. В новой команде он будет выступать на первой позиции. Киберспортсмен был свободным агентом последние четыре месяца. На данный момент он находится на тренировочной базе Na`Vi в Киеве.