Na’ Vi попросила фанатов не скандировать название команды на The Kiev Major

Украинская организация Natus Vincere обратилась к своим болельщикам с просьбой не скандировать название команды во время матчей The Kiev Major 2017. Состав "Рожденных побеждать" не пробился на LAN-финал киевского турнира, однако это не останавливает их фанатов.

"Уважаемые болельщики! Мы искренне благодарим вас за поддержку на The Kiev Major, несмотря на то что мы не принимаем в нем участия. Однако мы призываем вас поддерживать коллективы, которые находятся на сцене в первую очередь. Мы обязательно встретимся на другом LAN-турнире, а пока давайте насладимся отличным турниром! Спасибо!", – говорится в сообщении.