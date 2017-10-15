Mineski - первый финалист киевского "майнора"

Состав американской организации compLexity Gaming по Dota 2 уступил Mineski в полуфинальном матче плей-офф SL i-League Invitational Season 3. Соперником победившей команды по финалу будет лучший по результатам встречи Team Liquid и Team Secret.

Турнир категории "майнор" проходит в Киеве с 12 по 15 октября. Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов. Кроме того, на нем разыгрываются 300 рейтинговых очков, необходимых для попадания на The International 2018.

Киев (Украина)

SL i-League Invitational Season 3

Плей-офф

Полуфинал

compLexity Gaming - Mineski - 1:2