Команда "ПСЖ" по Dota 2 переиграла iG Vitality на "мэйджоре" в Китае

Китайская PSG.LGD нанесла поражение iG Vitality в матче 2-го раунда нижней сетки плей-офф MDL Changsha Major со счетом 1:0. Теперь состав футбольного "ПСЖ" сыграет против TNC Pro Team. Победитель этой встречи 3-го раунда выйдет на Team Secret. Напомним, в финале верхней сетки встретятся VGJ.Storm и Vici Gaming.

MDL Changsha Major проходит с 14 по 20 мая в Китае. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов.

Китай

MDL Changsha Major

Плей-офф

Нижняя сетка

2-й раунд

PSG.LGD (Китай) – iG Vitality (Китай) – 2:1