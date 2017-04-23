Илья "Lil" Ильюк: "Сложно оценить силу китайских команд, потому что мы не играли с ними"

Саппорт Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк в интервью студии RuHub подчеркнул, что ему трудно говорить о фаворитах предстоящего The Kiev Major 2017. По его словам, особенно трудно оценить силу китайских команд.

– Кто является фаворитом "мэйджора"?

– Сложно оценить силу китайцев, потому что мы не сыграли ни одной игры с ними.

– Но с Evil Geniuses вы тоже не играли.

– С EG мы играли. Они буткемпились в Европе. Поэтому мы понимаем, что в чем-то они классные, а где-то у них есть жесткие пробелы, и на этих пробелах можно их обыгрывать. Что касается китайцев, то их игровой стиль может подходить к стилю других команд. Возможно, для кого играть с нами неудобно. Здесь нет какого-то абсолюта. OG могут удивить, EG, Invictus Gaming. Даже Team Onyx могут удивить.