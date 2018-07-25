Илья "Lil" Ильюк: "Не знаю, где я буду играть – в Na’ Vi еще ничего не говорили"

Игрок Natus Vinere Илья "Lil" Ильюк подчеркнул, отвечая на вопрос фаната в стриме, что он не знает, где продолжит карьеру. По словам украинского киберспорстмена, решение руководства еще не было озвучено.

Напомним, состав Na’ Vi по Dota 2 не смог квалифицироваться на The International 2018.

Генеральный директор команды Евгений Золотарев назвал этот результат позором. Контракты с игроками рассчитаны еще на несколько месяцев, однако пока неизвестно, останется ли кто-то в команде.

"Я не знаю, где я буду играть. Мне еще ничего не говорили. Могут набрить просто и все", – сказал Lil.