Игроки Virtus.pro получили визы для участия в первом британском "мэйджоре"

Игроки Virtus.pro получили британские визы для участия в ESL One Birmingham 2018. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Роман Дворянкин. Соревнование пройдет в Англии с 23 по 27 мая. Всего на британском "мэйджоре" выступят 12 коллективов.

Помимо "медведей" это будут Newbee, Evil Geniuses, Team Liquid, Vici Gaming, Mineski, OG, LGD.Forever Young, Fnatic, OpTic Gaming, paiN Gaming. Еще один участник станет известен позднее – украинская Natus Vincere снялась с соревнования из-за проблем с получением визы.

Призовой фонд ESL One Birmingham 2018 составит миллион долларов. Кроме того, на нем будут разыграны 1500 очков DPC. Это первый чемпионат категории "мэйджор" на территории Англии.