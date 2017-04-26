Игроки Thunderbirds будут рассматривать предложения после The Kiev Major

Менеджер команды Thunderbirds, состоящей из бывших игроков американской Digital Chaos, Алисса "Slotherina" Томпсон подчеркнула, что готова поехать за командой и в Европу. По ее словам, коллектив будет рассматривать различные предложения после The Kiev Major 2017.

– Сейчас вы работаете на игроков, а не на организацию? Вы ведь ушли вместе с ребятами.

– Да. Менять менеджеров посреди сезона действительно сложно. Новому менеджеру нужно разобраться с целой кучей вещей. Тебе нужно хорошо узнать игроков как людей, чтобы хорошо делать свою работу. Вариант со сменой менеджера не рассматривался. Парни мне очень понравились, мы с ними очень сдружились. Рада, что они меня взяли, когда решили уйти.

– А если команда решит переехать в Европу?

– Я перееду ради них. Готова на все! Сейчас ничего не ясно, потому что мы независимая команда. После The Kiev Major мы будем рассматривать различные варианты. Переезд в Европу вполне вероятен.