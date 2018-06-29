Игрок Liquid направит штраф за оскорбление русских на благотворительность

Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе Team Liquid Иван "MinD_ContRoL" Бориславов сообщил на своей странице в социальной сети, что переведет всю сумму штрафа за оскорбление русских на счет благотворительной организации War Child. Напомним, ранее в игровом чате Бориславов выразил ненависть к российским игрокам.

Он предположил, что если бы Гитлер убил всех русских, то так было бы лучше для всего мира. Позже европейская организация Team Liquid оштрафовала игрока за подобное высказывание и разрешила ему выбрать, в какую благотворительную организацию направить средства.

War Child оказывает помощь детям, оказавшимся в зонах военных действий. Пожертвования идут на обеспечение безопасности, образование, а также психологическую и материальную поддержку подопечных.