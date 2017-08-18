Генменеджер Virtus.pro: "Ребята будут думать о деньгах, только когда придет смс из банка"

Генеральный менеджер российской организации Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал командному порталу об отношении членов состава по Dota 2 к деньгам и призовым. Согласно заявлениям управленца, игроки Virtus.pro думают в первую очередь о титулах, а не о деньгах. Они получают достойную зарплату и не акцентируют внимание на призовых. Напомним, на последнем чемпионате мира – The International 2017 – Virtus.pro вошла в шестерку сильнейших и заработала более 1,1 миллиона долларов.

– Это звучит как шаблон, но о деньгах ребята в тот момент не думали вообще, – считает Дворянкин. – Парни находятся на том этапе карьеры, когда они стали получать хорошие зарплаты и благодаря результатам зарабатывать хорошие призовые. На TI7 команда больше была сосредоточена на результате, а что касается денег – до конца они это осознают, когда придет смс из банка. И реально поймут, что каждый действительно выиграл несколько миллионов рублей.