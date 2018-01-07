Гендиректор Na`Vi: "Что скрывать, год был в принципе провальный"

Генеральный директор украинской киберспортивной организации Natus Vincere Евгений Золотарев поделился с cybersport.ru впечатлениями от выступления состава по Dota 2 в 2017 году. Напомним, в прошлом сезоне команда впервые не смогла квалифицироваться на чемпионат мира – The International 2017.

– Что скрывать, год был в принципе провальный, – отметил Золотарев. – Особенно пиковая моральная нагрузка была после непопадания на The International – впервые в истории организации. Всем было очень тяжело – игрокам, мне как руководителю, менеджменту этой дисциплины.

Но заканчиваем мы год на позитивной ноте. У нас появились очки в зачете, мы боремся за прямое попадание на The International, у нас достойный состав и, самое главное, – есть игра со своим почерком. То, что нравится нашим болельщикам.