Филиппинцы из TNC Pro Team – в финале SL i-League

TNC Pro Team переиграла китайскую Newbee во втором полуфинале SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. В решающем матче турнира коллектив из Филиппин встретится с Team Liquid.

Всего в соревновании принимали участие восемь команд. Призовой фонд SL i-League составляет 100 тысяч долларов.

Шанхай (Китай)

SL i-League

Плей-офф

Полуфинал

TNC Pro Team (Филиппины) – Newbee (Китай) – 2:0