Филиппинцы из TNC Pro Team – в финале SL i-League

TNC Pro Team переиграла китайскую Newbee во втором полуфинале SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. В решающем матче турнира коллектив из Филиппин встретится с Team Liquid.
Всего в соревновании принимали участие восемь команд. Призовой фонд SL i-League составляет 100 тысяч долларов.
Шанхай (Китай)
SL i-League
Плей-офф
Полуфинал
TNC Pro Team (Филиппины) – Newbee (Китай) – 2:0
2-0 against Newbee. Finals will start very soon against Team Liquid. GGWP! pic.twitter.com/UTHjCGcp4d– TNC Pro Team (@TNCProTeam) 21 мая 2017 г.