Evil Geniuses открыла подразделение по Overwatch

Организация Evil Geniuses сообщила на своем официальном сайте об открытии подразделения по Overwatch. Ранее эта дисциплина в американском мультигейминге представлена не была. В новый состав вошли бывшие игроки East Wind. Команда будет базироваться в Аламиде.

Состав Evil Geniuses по Overwatch: Джастин "Kayuun" Ха (DPS), Лукас "Peebimitsu" Неттешейм (флекс), Энтони "Goliath" Пьетро (саппорт), Элайджа "Elk" Галлахер (саппорт), Кори "Corey" Райт (DPS), Карло "Dcop" Делсол (танк, испытательный срок), Джон "meepthemeep" Нгуен (менеджер).