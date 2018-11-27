DOTA Summit 10 перенесли на 2019 год

Комментатор Beoynd the Summit Дэвид "GoDz" Паркер сообщил, что DOTA Summit 10 проведут в 2019 году. По его словам, организаторы не смогли договориться с потенциальными участниками.

- К сожалению, несмотря на долгие попытки все же провести турнир, мы вынуждены сообщить, что DOTA Summit 10 откладывается. Мы не смогли подтвердить участие всех приглашенных команд, а другим коллективам не хватит времени получить визы, - заявил комментатор.

Изначально студия BTS планировала провести DOTA Summit 10 12-16 декабря 2018 года. Организаторы не назвали приглашенные команды, но провели два квалификационных турнира King's Cup для Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Победителями этих соревнований стали Forward Gaming и Fnatic соответственно – оба коллектива получили слоты на DOTA Summit 10.