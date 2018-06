Алексей "Solo" Березин: "Это был достойный сезон, но главное впереди"

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей "Solo" Березин на своей странице в Твиттере поделился эмоциями от завершившегося сезона. Российский киберспортсмен выразил удовлетворение результатами команды. При этом Solo подчеркнул, что главная цель "медведей" – это The International 2018.

Virtus.pro в этом сезоне стала чемпионом "мэйджоров" ESL One Hamburg, ESL One Katowice, The Bucharest Major и ESL One Birmingham. Кроме того, VP победила на "майноре" Summit 8.

"Хочу поблагодарить каждого, кто болеет и переживает за нашу команду. Это был достойный сезон, но главное впереди. Едем на заслуженный отдых. Будем готовиться к The International. Спасибо, что Вы с нами", – написал Березин.