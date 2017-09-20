Януш "Snax" Погожельски: "Роль координатора снижала мой скилл"

Игрок Virtus.pro Януш "Snax" Погожельски рассказал о возможных перестановках внутри команды. По словам 24-летнего поляка, роль координатора мешала ему показывать все свое умение. В текущем сезоне Virtus.pro заняли четвертое место на ESG Tour Mykonos, а на DreamHack Masters Malmo и ESL One New York не смогли выйти из группы. Напомним, что состав польской команды не менялся с октября 2013 года.



Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Януш "Snax" Погожельски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Павел "byali" Белиньски, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).

– Мы поменяли внутриигрового лидера в апреле, – приводит HLTV слова Snax. – NEO заявил, что хочет взять перерыв от этого бремени. Но позднее стало понятно, что это его уже просто не мотивирует. И именно поэтому я взял на себя эту роль. Не уверен, что это было хорошим решением с нашей стороны, так как игра не сильно изменилась.

Как оказалось, наши проблемы не столько в координаторе, сколько в самой команде. При этом могу сказать, что роль внутриигрового лидера несколько снижала мой скилл, так как мне приходилось фокусироваться на действиях своих товарищей, а не на перекрестье прицела. Будут ли изменения в команде? Да, мы, вероятно, будем что-то менять. Скорее всего, это будет роль координатора. А я вновь сосредоточусь только на своей игре. Может быть, это нам поможет.