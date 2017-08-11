Украинец "s1mple" обвинил бывшего одноклубника во лжи и уклонении от тренировочных сборов

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев утверждает, что его бывший партнер по команде Ладислав "Guardian" Ковач скрывает от сообщества и фанатов реальные причины своего ухода из состава. По словам 19-летнего украинского киберспортсмена, словак пропускал тренировочные сборы, а также обманывал экс-партнеров на протяжении года. При этом, о каком конкретно обмане идет речь, "s1mple" не уточнил.

Напомним, "Guardian" перешел в европейскую FaZe на прошлой неделе. По его словам, причиной стало отсутствие мотивации продолжать выступление за "Рожденных побеждать". Ковач сообщил, что не захотел числиться в команде, после того как Na`Vi исключила из состава Даниила "Zeus" Тесленко год назад. Позже CEO организации Евгений Золотарев опроверг его слова, подчеркнув, что против исключения "Zeus" был только Иоанн "Edward" Сухарев.

Natus Vincere решила сделать изменения в составе по CS:GO после PGL Major Krakow, где команда не смогла выйти в стадию плей-офф. В коллектив вернулся "Zeus", победивший на польском "мэйджоре" в составе Gambit.

- У нас дважды были тренировочные сборы, и оба раза мы были на них вчетвером, - сообщил "s1mple". - Самое смешное, что он (Guardian) врал команде весь прошлый год. И теперь продолжает врать своим фанатам и сообществу.