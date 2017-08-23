OpTic лишили квоты на DreamHack в шведском Мальме

Организаторы DreamHack Malmo 2017 лишили квоты североамериканскую OpTic Gaming. Согласно регламенту, команда может сделать не более двух замен для сохранения слота на турнире. В летнее трансферное окно "Оптик" поменяла трех игроков. Коллектив пополнили три европейских легионера: финн Алекси "allu" Яли, швед Адам "friberg" Фрайберг и датчанин Эмиль "Magisk" Райф. Команда продолжит выступать в регионе Северная Америка.

Место OpTic на турнире займет американская Cloud9, совершившая в этот период две замены. Предстоящий DreamHack пройдет в шведском Мальме с 30 августа по 3 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов. СНГ-регион представят Gambit и Natus Vincere.