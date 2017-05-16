Gambit Esports – второй участник DreamHack Summer 2017 с призовым фондом 100 тысяч долларов

Состав российской организации Gambit Esports по CS:GO получил приглашение на предстоящий DreamHack Summer 2017. Команда, состоящая из представителей России, Казахстана и Украины, стала вторым участником соревнования. Ранее прямой инвайт дали бразильской SK Gaming. Всего на турнире, который пройдет в Йенчепинге с 17 по 19 июня, выступят восемь команд. Призовой фонд DreamHack Summer 2017 составит 100 тысяч долларов.