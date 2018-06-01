"Гамбит" не будет делать изменений в составе после провала в Киеве

Игрок Gambit Esports Рустем "mou" Телепов выразил сожаление по поводу неудачного выступления команды на StarSeries i-League Season 5. При этом он отметил, что в ближайшее время изменений в составе не будет. Коллектив потерпел в Киеве три поражения кряду, уступив AVANGAR, Virtus.pro и Renegades.

– Мы заканчиваем наше выступление 0-3, все по делу, немного не хватило командой игры, да и не только, – написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" mou. – Вы сами все видели и знаете. Хотел бы рассказать, что нас ожидает дальше: никого из состава мы убирать в ближайшее время не будем.