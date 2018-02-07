Денис "seized" Костин: "В Gambit Esports у меня открылось второе дыхание"

Новичок Gambit Esports Денис "seized" Костин подчеркнул, что у него открылось второе дыхание. Экс-игрок Natus Vincere дал понять: он не боится ставить перед собой самые высокие цели.

О подписании соглашения с российским киберспортсменом было объявлено ранее, при этом он должен будет пройти трехмесячный испытательный срок, по итогам которого руководство примет решение, останется ли он в команде на постоянной основе.

– Я очень рад предоставленной возможности выступать за команду Gambit Esports, – приводит официальный сайт организации слова seized. – В этом коллективе у меня открылось второе дыхание, и я приложу максимум усилий для того, чтобы мы вместе достигли поставленных целей и стали лучшей командой в мире. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает нас.