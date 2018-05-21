Датчанин dupreeh – лучший игрок ESL Pro League Season 7

Игрок Astralis Петер "dupreeh" Рассмусен признан самым ценным игроком ESL Pro League Season 7 по версии авторитетного портала HLTV. Датский киберспортсмен помог своей команде одержать победу на турнире. В финале коллектив взял верх над Team Liquid со счетом 3:1.

Astralis получила 250 тысяч долларов. Уступивший финалист – 110 тысяч. Напомним, 3-4 места заняли Natus Vincere и FaZe Clan.

Общий призовой фонд ESL Pro League Season 7, который проходил с 15 по 20 мая в Далласе, составлял 750 тысяч долларов.