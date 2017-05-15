Бразильская Immortals выставила "fnx" на трансфер

Член бразильского коллектива по Counter-Strike Immortals Линкольн "fnx" Лау выставлен на трансфер, сообщает официальный сайт команды. Организация открыта к предложениям от других команд по покупке игрока. На данный момент бывший капитан состава переведен на скамейку запасных. Его место в пятерке временно займет тренер коллектива Рафаэль "zakk" Фернандес.

Представители организации рассказали, что причиной данных перестановок стал конфликт внутри команды. Ранее портал hltv.org сообщил о желании Лау сменить команду. Киберспортсмен присоединился к коллективу в феврале текущего года. Вместе с Immortals "fnx" стал серебряным призером DreamHack в американском Остине.