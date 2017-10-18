15:57 | ХРОНИКА

Татьяна Гуцу: "Изнасилование - это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты"

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Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу рассказала о том, что она общается с адвокатами по делу об изнасиловании шестикратным победителем Олимпиады-1992 гимнастом Виталием Щербо. Ранее она написала на своей странице в Фейсбуке, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.

– Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом, – цитирует ТСН Гуцу. – Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.

Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее.

Секс-скандал через четверть века

 
 

Дополнительная информация

https://prosport-ru.tsn.ua/sport/olimpiyskaya-chempionka-gucu-ob-iznasilovanii-eto-ochen-sereznoe-delo-eto-ne-s-buhty-barahty-1016070.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Проснулась после 1991-го года. Что там у нее на уме сейчас после стольких лет на волне происходящего в их стране, кто знает.

16:24

Rybinsk

Лавэ, какие ещё у хохлов могут быть требования.

16:10