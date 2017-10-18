Татьяна Гуцу: "Изнасилование - это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты"

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу рассказала о том, что она общается с адвокатами по делу об изнасиловании шестикратным победителем Олимпиады-1992 гимнастом Виталием Щербо. Ранее она написала на своей странице в Фейсбуке, что преступление произошло в 1991 году в Штутгарте.

– Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом, – цитирует ТСН Гуцу. – Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты.

Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее.