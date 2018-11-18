В матче Карлсена и Каруаны за шахматную корону седьмая ничья

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматом между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью. Действующий обладатель шахматной короны Карлсен играл белыми.

Первые шесть партий также завершились вничью, таким образом, счет равный - 3,5:3,5.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда из Индии. В 2014 году он первый раз защитил звание, снова победив Ананда, в 2016-м состоялась вторая защита титула - Карлсен обыграл россиянина Сергея Карякина.