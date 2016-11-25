04:56 | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "В 10-й партии я допустил грубую ошибку"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин после проигранной 10-й партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном отдал должное действующему чемпиону. Общий счет поединка стал равным – 5:5. Следующая партия состоится в субботу, Карякин будет играть белыми фигурами. По регламенту матч состоит из 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

– Карлсен играл здорово и создал мне проблемы, – приводит Dagbladet слова Карякина. – В определенный момент я сделал грубую ошибку, но ситуация была крайне сложная.

Как Карякин проиграл Карлсену. Пошаговая трансляция 10-й партии

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