13:04 | ШАХМАТЫ

Конгресс ФИДЕ отклонил предложение вынести импичмент Илюмжинову

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На генеральной ассамблее конгресса ФИДЕ было отклонено предложение вынести импичмент главе организации Кирсану Илюмжинову, сообщает ТАСС со ссылкой на самого президента. В конце 2015 года Министерство финансов США включило Илюмжинова в санкционный список. Тот подал в суд на ведомство и намерен отсудить у него 50 миллиардов долларов.

- Позволили высказаться всем, и представитель Ямайки предложил вынести импичмент, - сказал Илюмжинов. - Но глава по этике ФИДЕ позже объяснил, что с юридической точки зрения данная инициатива не может здесь обсуждаться. ФИДЕ же в очередной раз показала свою демократичность.

Илюмжинов руководит ФИДЕ с 1995 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612414

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