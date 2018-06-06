Кирилл Зангалис: "Обвинения Карлсена против Карякина беспочвенны"

Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис прокомментировал обвинения норвежца Магнуса Карлсена в договорной партии, сделанные в адрес российского гроссмейстера.

- Карлсен волен заявлять, что угодно, но никаких доказательств у него нет и быть не может, - считает Зангалис. - Подобное можно сказать о вообще любой ничейной партии. Сергей всегда отличался бескомпромиссным характером, его многочисленные победы в турнирах это подтверждают. Абсолютно не секрет, что с Мамедьяровым они дружат. Но кто сказал, что друзья обязательно должны договариваться?! Напомню, что совсем недавно на турнире претендентов именно Мамедьяров обыграл Карякина, и эти потерянные очки в итоге стали для Сергея решающими. Поэтому обвинения Карлсена мне сложно назвать иначе, как совершенно беспочвенными. Ничья между Мамедьяровым и Карякиным в Ставангере действительно получилась быстрой, но это связано с характером разыгранного ими варианта. Разве сам Карлсен никогда не заключал быстрой ничьей? Даже во время чемпионского матча с Сергеем, он свел вничью двенадцатую партию буквально за 30 минут.

- Кстати, что касается Карлсена, он сам во время турниров разговаривает с другими шахматистами в комнате отдыха, хотя любые разговоры во время партии строжайше запрещены, - продолжил Зангалис. - Сергей недавно рассказал мне об этом. Но Карякин предпочитается бороться и побеждать за доской, а не в закулисных интригах.

Напомним, ранее Магнус Карлсен обвинил Карякина в том, что тот сыграл договорную партию с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым во время турнира в Ставангере. (Наталья МАРЬЯНЧИК)