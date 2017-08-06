Карякин сыграл вничью на супертурнире в Сент-Луисе, Карлсен потерпел первое поражение

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в четвертом раунде супертурнира в Сент-Луисе. Чемпион мира Магнус Карлсен потерепел первое поражение, уступив французу Максиму Вашье-Лаграву.

Кроме того, россиянин Ян Непомнящий одержал победу над Хакару Накамуру из США. Еще в двух партиях шахматисты поделили очки - Левон Аронян (Армения) и Вишванатан Ананд (Индия), а также Петр Свидлер (Россия) и Уэсли Со (США).

В турнирной таблице на данный момент лидирует Вашье-Лаграв, у которого 3 очка. На счету Каруаны 2,5 очка. У Карлсена, Карякина, Со и Ананада - по 2 очка, у Накамуры, Свидлера и Непомнящего - по 1,5.