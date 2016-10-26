Гейтс и Цукерберг посетят матч за звание чемпиона мира, Обама и Трамп - под вопросом

Известный американский предприниматель Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг дали согласие посетить матч за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

- Гейтс и Цукерберг дали согласие, они должны посетить матч, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Не знаю, будет ли это партия открытия или одна из последующих игр. Жду решения на посещение матча Обамы, Трампа и Клинтон. По крайней мере, отказа я не слышал.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Матч будет состоять из 12 партий. Карякин завоевал право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в Москве.