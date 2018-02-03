Андрей Филатов: "Приоритет РШФ - детские шахматы"

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов рассказал о своем избрании на новый срок, состоявшемся на XIII съезде шахматистов России.

– Хотел бы выразить большую благодарность делегатам, которые приняли активное участие в выборном процессе. Выборы состоялись, я победил в первом туре. Очень признателен и попечительскому совету, и делегатам за доверие, оказанное моей команде. Мы и дальше будем работать для популяризации шахмат в России.

– Что обсуждалось на съезде?

– Шахматные федерации в регионах должны развиваться. В стране огромный интерес к спорту и шахмат в частности. Есть положительные критерии развития. Много инициативы идет от родителей. Нужно привлекать больше шахматных специалистов для обучения детей. Есть решение министра образование о введении факультативных уроков шахмат в младших классах. Сейчас на съезде мы обсуждали, как лучше наладить эту работу. Пока специалистов не хватает, шахматных педагогов – большой дефицит. Так что мы обсуждали, как здесь развиваться.

Будем применять современные технологии, интернет, чтобы обучать шахматных педагогов. Намерены привлекать специалистов "Сириуса" (образовательного центра для одаренных детей в Сочи – Прим. ред.), которые проводят шахматные всеобучи и готовят педагогов.

– Каков главный приоритет федерации?

– Детские шахматы. Сегодня в мире обширная конкуренция за интеллектуальную элиту, и мы будем ее формировать начиная с детства через шахматы. Есть анализ о том, какой эффект несут шахматы и в борьбе с наркотиками. Ребенок, который закончил шахматную школу, никогда не употребляет наркотики. Сколько ученых и математиков занимались шахматами! Приведу пример Жореса Алферова. (Александр МУЙЖНЕК)