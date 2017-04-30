Владимир Кличко: "Реванш? Возьму время на размышления"

Украинский боксер Владимир Кличко, уступивший в бою за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отметил, что намерен взять паузу и подумать. По его словам, он не чувствует себя проигравшим.

Теперь на счету Джошуа 19 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 41-летнего украинца 64 победы (53 – нокаутом) и пять поражений.

- Пока не хочу ничего рассматривать или делать заявления, – цитирует Кличко FP. – Я возьму время на размышления, а потом все вам сообщу. В контракте есть пункт о реванше и я могу им воспользоваться. Однако сейчас ничего анонсировать не собираюсь.

Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл.