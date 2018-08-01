20:35 | Бокс — Профессиональный

Валуев жестко прокомментировал отказ боксера Усика получить звание "Героя Украины"


Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал отказ известного боксера Александра Усика получать звание "Герой Украины".
 
- Думаю, он дал прекрасный ответ. Это выдает в Усике человека благородного и умного, в отличие от многих украинских политиков, - говорит Валуев. - Так девальвируется звание героя, а герой в любой стране - это отважный поступок человека. В данном случае Усик прекрасно осознает, что это его блестящая спортивная победа, а президент Украины этого не понимает.
 
- В случае лишения украинского гражданства, нужно ли ему дать российское?

- С какой радости человека можно лишать гражданства? За то, что он отказался от награды? Да вы что? Это же моветон. В Украине моветона много, но я же не могу предсказывать, что будет. (Арман МКРТЧЯН)

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBAWBOIBF и WBC.

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