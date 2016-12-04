Валерий Брудов: "Гассиев оказался слишком силен для Лебедева"

Временный чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов выразил мнение, что Мурат Гассиев одержал заслуженную победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона по версии IBF. По его словам, 23-летний россиянин доминировал на протяжении всего поединка.

- В спорте каждый хорош настолько, насколько позволяет его соперник, - сказал Брудов. - Гассиев оказался достаточно силен для того, чтобы одержать победу над Лебедевым. Мурат явно доминировал, особенно во второй половине боя. Хотя я думал, что Денис подберет ключи к противнику и сможет победить. Но, исходя из того, как сложился бой, Гассиев выиграл заслуженно, судейство было справедливым.

Что касается боя Трояновского и Индонго, мне всегда нравилось, как боксирует Эдуард. Но в минувшем поединке все произошло слишком быстро. Первые минуты состязания всегда самые важные для боксера. До этого Индонго я никогда не видел. (Любовь КОНЯЕВА)