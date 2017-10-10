Устинов заявил, что уже давно готов к чемпионскому бою

Российский боксер супертяжелого веса Александр Устинов заявил, что давно готов к проведению чемпионского боя. Ранее стало известно, 40-летний спортсмен 25 ноября в Оберхаузене проведет поединок за звание регулярного чемпиона WBA с немцем Мануэлем Чарром.

– Я рад тому, что проведу титульный бой. Знаете, есть такое понимание, что давно готов к чемпионскому бою, давно созрел, – приводит "Р-Спорт" слова Устинова. – Было обидно, когда был в украинской компании братьев Кличко и дрался с Дэвидом Туа. И Виталий Кличко заявлял, что если Туа выиграет у Устинова, то он будет драться с Володей. А я спрашивал, раз такой статус у этого боя, то если Устинов выиграет?

Но они на этот вопрос не ответили, и больше ничего не произошло. И сейчас на первый план больше выходит моральный аспект. Настолько энергия кипит… Главное – не перегореть. С Чарром я лично не знаком. Но если посмотреть его послужной список – Виталий Кличко, Александр Поветкин – все будет налицо. Недооценивать его нельзя, но я полностью уверен в себе. Подготовка к бою будет проходить в Минске.

Устинов на профессиональном ринге одержал 34 победы (25 – нокаутом) при одном поражении. Чарр выиграл 30 боев (17 – нокаутом), четыре проиграл.