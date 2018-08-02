Усик отказался от звания Героя Украины и поблагодарил Москву

Украинский боксер Александр Усик во время встречи с болельщиками в Киеве поблагодарил Москву за теплый прием. В России он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив по очкам Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

- У меня впечатления радости от зала осталось – как люди в зале себя вели, как играли два гимна, когда мы боксировали и закончили, - приводит isport.ua слова Усика. - Поддерживали и меня, и Мурата. Все было культурно, не было обзывательств, криков неприятных. Кто-то должен был крикнуть "убей его", или еще что-то. Но такого не было, все радостно закончилось. Много людей фотографировалось, ждали на улице. Я вышел из зала в 4 утра – еще проходил допинг.

Кроме того, Усик ответил тем, кто критиковал его за поездку в Россию, и отказался от возможности получить звание Героя Украины.

- Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем, - заявил Усик. - Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2-3 ночи смотрели без звука бой. Вот это признание. а не звезды, которые вы раздаете кому попало.