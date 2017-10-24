Турсунпулатов вошел в тренерский штаб Ковалева

Бывший чемпион мира Сергей Ковалев в своем Инстаграме сообщил, что будет готовится к предстоящему бою под руководством тренеров Александра Седова и Аброра Турсунпулатова. Следующим соперником россиянина станет украинец Вячеслав Шабранский, поединок состоится 25 ноября в США.
– Первый этап подготовки (общая физическая подготовка. – Прим. "СЭ"), который я провел под руководством Александра Седова, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера Аброра Турсунпулатова, – написал Ковалев. – Есть общее понимание, к чему и как готовиться, а это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера.
Ранее экс-чемпион мира занимался под руководством Джона Дэвида Джексона, который после поражения россиянина в реванше с Андре Уордом заявил, что Ковалев тренировался недостаточно усердно. Тот поединок, состоявшийся в июне этого года, завершился победой американца техническим нокаутом.
34-летний Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, одержав 30 побед (26 из них – нокаутом) и потерпев два поражения. Еще один поединок завершился вничью. 30-летний Шабранский в 20 боях одержал 19 побед (16 – нокаутом), потерпев 1 поражение.
🇷🇺Первый этап подготовки (ОФП), который я провёл в Биг Бере под руководством Седова Александра Михалыча @sedov5383, успешно завершён. А сегодня начался второй этап подготовки (боксёрский лагерь) под руководством тренера по боксу Аброр Турсунпулатова @abror.tursunpulatov. Есть общее понимание, к чему и как готовиться👍🏼 А это главное. Надеюсь наша совместная работа принесёт новый успех в моей карьере боксёра. На всё воля божья. Бог нам в помощь🙏🏼🙏🏼🙏🏼 🇺🇸I promised. I'm representing you my coaches of physical and conditioning Aleksandr Sedov @sedov5383 and boxing coach Abror Tursunpulatov @abror.tursunpulatov. I feel very comfortable to working together and get prepare to Kovalev vs Shabransky at MSG, NY👍🏼 Hope our connection will bring us to new success of my boxing career🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #krusher #kovalboxer #kovalev #nyc #msg #teamkrusher #teamkovalev #sergeykovalev #shopkrusher #крашер #Ковалев #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #hboboxing #shopkrusher #Ковалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter #сша #usa