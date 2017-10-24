Турсунпулатов вошел в тренерский штаб Ковалева

Бывший чемпион мира Сергей Ковалев в своем Инстаграме сообщил, что будет готовится к предстоящему бою под руководством тренеров Александра Седова и Аброра Турсунпулатова. Следующим соперником россиянина станет украинец Вячеслав Шабранский, поединок состоится 25 ноября в США.

– Первый этап подготовки (общая физическая подготовка. – Прим. "СЭ"), который я провел под руководством Александра Седова, успешно завершен. А сегодня начался второй этап подготовки (боксерский лагерь) под руководством тренера Аброра Турсунпулатова, – написал Ковалев. – Есть общее понимание, к чему и как готовиться, а это главное. Надеюсь, наша совместная работа принесет новый успех в моей карьере боксера.

Ранее экс-чемпион мира занимался под руководством Джона Дэвида Джексона, который после поражения россиянина в реванше с Андре Уордом заявил, что Ковалев тренировался недостаточно усердно. Тот поединок, состоявшийся в июне этого года, завершился победой американца техническим нокаутом.

34-летний Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, одержав 30 побед (26 из них – нокаутом) и потерпев два поражения. Еще один поединок завершился вничью. 30-летний Шабранский в 20 боях одержал 19 побед (16 – нокаутом), потерпев 1 поражение.