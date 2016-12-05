15:22 | БОКС — Профессиональный

Трояновскому и Чахкиеву рекомендуют воздержаться от боев на два месяца

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Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров сообщил о врачебных предписаниях боксерам Эдуарду Трояновскому и Рахиму Чахкиеву. Трояновский в субботу в рамках вечера бокса в Москве проиграл Джулиусу Индонго из Намибии нокаутом в первом раунде, а Чахкиев нокаутом в седьмом раунде уступил россиянину Максиму Власову.

– Врач соревнований после боя рекомендовал Чахкиеву и Трояновскому воздержаться от проведения боев в течение двух месяцев, – цитирует Мазурова "Р-Спорт". – Но все будет решаться по мере их восстановления и наблюдений. Это лишь изначальное предписание.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161205/1113268100.html

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