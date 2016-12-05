Трояновскому и Чахкиеву рекомендуют воздержаться от боев на два месяца

Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России Игорь Мазуров сообщил о врачебных предписаниях боксерам Эдуарду Трояновскому и Рахиму Чахкиеву. Трояновский в субботу в рамках вечера бокса в Москве проиграл Джулиусу Индонго из Намибии нокаутом в первом раунде, а Чахкиев нокаутом в седьмом раунде уступил россиянину Максиму Власову.

– Врач соревнований после боя рекомендовал Чахкиеву и Трояновскому воздержаться от проведения боев в течение двух месяцев, – цитирует Мазурова "Р-Спорт". – Но все будет решаться по мере их восстановления и наблюдений. Это лишь изначальное предписание.