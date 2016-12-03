Тренер Гассиева уверен, что боксер победит Лебедева

Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес выразил уверенность в победе своего подопечного над чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым. Бой за титул IBF состоится в Москве 3 декабря.

- Мурат быстрее Лебедева, он голоден до больших побед, - цитирует ТАСС Санчеса. - Лебедев - отличный боксер, но в данном случае он получает очень серьезного оппонента. Мы хорошо подготовились и знаем, как действовать в бою с чемпионом. Мурат победит и в этом весе будет новый чемпион, пришла пора сменить власть.