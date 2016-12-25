Том Леффлер: "Головкин скромен и нравится зрителям, но он чем-то похож и на Тайсона"

Знаменитый промоутер Том Леффлер отметил особую популярность боев с участием Геннадия Головкина. По его словам, поединок за чемпионский титул по версиям WBA, WBC, IBO, IBF в среднем весе с Дэниэлом Джейкобсом получится зрелищным.

– Головкин особенный боксер, – цитирует Boxingscene Леффлера. – Болельщики тянутся к такому скромному парню, как он. Но он похож и на Майка Тайсона во многих отношениях. Люди хотели видеть Тайсона, потому что знали: он может нокаутировать соперника в первом, втором или третьем раунде. У Геннадия 23 нокаута – болельщикам это нравится.