Срыв боя между Поветкиным и Стиверном не исключен

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не исключает возможности срыва боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном. Предварительно поединок намечен на 17 декабря в Екатеринбурге.

В начале февраля Рябинский отсудил у промоутера Дона Кинга 1,6 миллиона долларов по делу о нарушении условий контракта на бой между Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом, который сорвался из-за положительной допинг-пробы панамца.

- Мы только начали переговоры, но мы понимаем, что будет непросто, - приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. - Мы надеемся, что договоримся, и все будет хорошо. Срыв боя? Все возможно, к сожалению. Как вы знаете, это нестабильная история. Но мы будем стараться, чтобы такого не было. Они же хотят получить деньги…

Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев 3 декабря в Москве проведет обязательную защиту против своего соотечественника Мурата Гассиева.

- В Москве мы хотим шоу тяжеловесов, хотим сделать вечер крутых тяжеловесов. Помимо Лебедева, на ринг выйдут Дмитрий Кудряшов, Алексей Папин, Рахим Чахкиев, - добавил Рябинский.