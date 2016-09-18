Сауль Альварес: "Я никого не боюсь"

Мексиканец Сауль Альварес признался, что завершал бой с британцем Лиамом Смитом с повреждением. Альваресу удалось нокаутировать Смита в девятом раунде и завоевать чемпионство по версии WBO в первом среднем весе.
– Я планировал показать хороший бой и завоевать титул тут, в Техасе, – цитирует Boxingscene Альвареса. – Во втором раунде повредил правую руку. Пришлось чаще использовать левую. Возник некоторый дисбаланс, но я с этим смирился. Смит мощно начал. Но я чувствовал, что он будет уставать. Поэтому я наращивал темп.
Могу сказать, что я никого не боюсь. В своей категории я лучший боец. Я предлагал бой Геннадию Головкину несколько раз. Но он отказывается. Мне хочется биться с лучшими.
джо
Балабол, три своих пояса отдал без боя Головкину, чтобы не потерять здоровье, а теперь сказки сочиняет.
11:25