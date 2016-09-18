10:34 | БОКС — Профессиональный

Сауль Альварес: "Я никого не боюсь"

0
0
0
1

Мексиканец Сауль Альварес признался, что завершал бой с британцем Лиамом Смитом с повреждением. Альваресу удалось нокаутировать Смита в девятом раунде и завоевать чемпионство по версии WBO в первом среднем весе.

– Я планировал показать хороший бой и завоевать титул тут, в Техасе, – цитирует Boxingscene Альвареса. – Во втором раунде повредил правую руку. Пришлось чаще использовать левую. Возник некоторый дисбаланс, но я с этим смирился. Смит мощно начал. Но я чувствовал, что он будет уставать. Поэтому я наращивал темп.

Могу сказать, что я никого не боюсь. В своей категории я лучший боец. Я предлагал бой Геннадию Головкину несколько раз. Но он отказывается. Мне хочется биться с лучшими.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

джо

Балабол, три своих пояса отдал без боя Головкину, чтобы не потерять здоровье, а теперь сказки сочиняет.

11:25

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ